"Người hùng" liều mình cứu bé trai bị nước cuốn sau cuộc gọi ở Quảng Ninh

Khoảnh khắc sinh tử

Một ngày sau khi giải cứu bé trai bị nước cuốn giữa lằn ranh sinh tử, ông Hoàng Văn Bảy (tỉnh Quảng Ninh), cho biết chính tiếng kêu cứu của nạn nhân thôi thúc bản thân dốc toàn lực, đưa bé trai thoát khỏi nơi hiểm nguy.

Ông kể với phóng viên Dân trí, sáng 14/10, trời mưa tầm tã suốt nhiều tiếng đồng hồ không ngớt. Nước chảy xiết, dâng cao hơn 1m tại đập tràn trên địa phận thôn Hà Dong Nam.

Nhân chứng kể khoảnh khắc “người hùng” cứu cháu bé bị nước cuốn trôi ở Quảng Ninh (Video: Trần Thành Công - Cẩm Tiên).

Địa phương đã chăng dây bảo vệ hai đầu đập tràn nhưng cháu bé vẫn liều lĩnh đạp xe qua. Do áp lực nước quá mạnh, cả người và xe bị cuốn trôi vài chục mét. Trong phút hoảng loạn, nam sinh kịp thời nắm được cành cây nên không bị đẩy đi quá xa.

Ông Hoàng Văn Bảy - người cứu cháu bé thoát khỏi nguy hiểm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lúc xảy ra sự việc, hai vợ chồng ông Bảy đang ngồi trong nhà. Nhận được cuộc gọi từ Trưởng thôn, báo tin có cháu bé bị nước cuốn trôi, người đàn ông tức tốc chạy ra.

"Tôi không kịp đắn đo, vội vàng mặc chiếc áo mưa, ra ngay hiện trường. Bản thân tâm niệm phải hành động thật nhanh và dứt khoát giúp giữ tính mạng cho cháu bé", ông chia sẻ.

Bước ra khỏi căn nhà, trước mặt ông Bảy là biển nước mênh mông, ngập ngang ngực người lớn. Mưa dồn dập trút xuống, dòng lũ tiếp tục cuồn cuộn đổ về.

Từ phía xa, ông nghe nạn nhân chới với gọi: "Ông ơi, ông ơi..." trong cơn tuyệt vọng. Giữa màn mưa trắng trời, cháu bé cố xoay xở bên dòng nước xiết, đôi tay liên tục quờ quạng tìm chỗ bấu víu.

Sợ tình huống xấu nhất xảy ra, "người hùng" dồn hết sức, cố bơi thật nhanh hơn về phía hiện trường.

"Lúc tôi lại gần, mặt của bé trai tái nhợt vì sợ hãi. Tôi vội tháo chiếc cặp trên vai cháu, cầm tay rồi dò từng bước đưa nạn nhân lên vị trí an toàn. Nếu chậm thêm vài phút, cháu bé có thể buông tay khỏi cành cây, bị nước cuốn đi xa", ông chia sẻ.

Nhìn thấy nạn nhân co ro, toàn thân ướt sũng, vợ của ông Bảy vội vàng lấy quần áo khô cho cháu bé mặc. Khoảng 20 phút sau, phụ huynh đến đón con trai về nhà.

Theo ông Bảy, điều may mắn nhất là cháu bé chưa bị cuốn trôi quá xa nên việc giải cứu diễn ra nhanh chóng. Trong tình huống nước chảy xiết, người không có kỹ năng bơi thành thạo, chắc chắn không dám liều mình nhảy xuống cứu.

Sáng 15/10, sau khi nước rút, ông Bảy tìm được chiếc xe đạp của cháu bé ở hiện trường và bàn giao cho gia đình.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Bảy cứu nạn nhân bị đuối nước. Cách đây 5 năm, phát hiện một cháu bé chìm nghỉm sau khi nhảy xuống con kênh gần nhà, ông vội vàng ứng cứu, đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

"Gia đình tôi từng sống gần một dòng suối nên biết bơi từ lúc còn học tiểu học. Mỗi khi nghe tin có người gặp nạn trên sông nước, tôi sẵn sàng giúp đỡ, bất chấp hiểm nguy", ông nói thêm.

Giây phút căng thẳng

Đoạn video ghi lại hành động dũng cảm của ông Bảy được chia sẻ rộng rãi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người chứng kiến toàn bộ quá trình giải cứu cháu bé là chị Dương Thị Linh (sống ở thôn Hà Dong Nam).

"Đó là những giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời. Tôi cố gắng hét thật to để động viên cháu bé, mong có ai chạy ra ứng cứu kịp thời", chị Linh nhớ lại.

Trước đó, do tốc độ nước đổ về nhanh, bố chồng chị Linh tất tả chạy ra xem tình hình. Quan sát một lúc, ông nhìn thấy bé trai định băng qua đoạn đường ngập hơn 1m.

"Bố tôi hét lớn, khuyên cháu bé không được liều lĩnh. Do trời mưa lớn, nam sinh không nghe thấy nên vẫn cố gắng đạp xe qua. Trong vài giây, áp lực nước mạnh khiến cả người và xe ngã nhào, bé trai liên tục cầu cứu", chị Linh nhớ lại.

Khoảnh khắc ông Bảy tiếp cận được nạn nhân để đưa lên bờ an toàn (Ảnh: Cắt từ clip).

Nghe tiếng bố chồng gọi thất thanh, báo tin có cháu bé bị nước cuốn, chị hốt hoảng chạy ra. Từ đằng xa, người phụ nữ nghe âm thanh yếu ớt vọng lại: "Cứu cháu với, cứu cháu với...".

Thương cháu bé, chị hô hoán hàng xóm và phát trực tiếp trên mạng xã hội, hy vọng bà con trong thôn chạy đến giúp đỡ.

Men theo bãi cây bị ngập nước, người phụ nữ tiến về khu vực vang vọng tiếng kêu cứu của nạn nhân. Trước mặt là biển nước đục ngầu cuồn cuồn chảy, lá cây che khuất tầm nhìn, nên chị chưa xác định được vị trí cháu bé gặp nạn.

Trong tâm trạng lo lắng tột cùng, chị vừa đi vừa dồn sức hét lớn "cháu bám thật chắc nhé, đừng buông tay, không sợ...", hy vọng tiếp thêm niềm tin cho nam sinh giữa lằn ranh sinh tử.

Tiến thêm vài chục mét, chị Linh thấy nạn nhân đang chới với giữa nước ngập đến ngang ngực, cố bám vào cành cây để giữ mạng sống.

"Gọi khản giọng không có ai dám liều mình, tôi rơi vào trạng thái bất lực. Cảm giác nhìn người khác gặp nạn mà bản thân không thể giúp, tôi rất hoảng loạn", chị Linh bày tỏ.

Khoảng 5 phút sau, ông Hoàng Văn Bảy vội vàng bơi ra ứng cứu. Chứng kiến khoảnh khắc bé trai được đưa lên vị trí an toàn, người phụ nữ bật khóc nghẹn ngào vì xúc động.

"Nếu ông Bảy không kịp thời ứng cứu, cháu bé bị cuốn trôi, chắc chắn tôi sống trong nỗi ám ảnh suốt phần đời còn lại. Lúc vị ân nhân xuất hiện, tôi tin tưởng cháu bé sẽ được an toàn", chị nói.