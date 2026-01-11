Video
Khoảnh khắc người chơi trượt tuyết suýt rơi xuống khe núi

Người chơi trượt tuyết không hay biết về sự tồn tại của khe núi ngay trước mặt, suýt chút nữa đã bị rơi xuống khe nứt này.
