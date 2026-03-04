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Khoảnh khắc ngư lôi Mỹ xé toạc tàu chiến Iran

Video do Lầu Năm Góc công bố đã ghi lại khoảnh khắc ngư lôi đánh trúng tàu chiến Iran.
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