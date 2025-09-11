Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc nghi phạm bỏ trốn sau ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ

Một người mặc đồ đen được nhìn thấy chạy khỏi nóc tòa nhà đối diện ngay sau khi tiếng súng vang lên trong vụ ám sát nhà hoạt động Mỹ Charlie Kirk hôm 10/9.
Đọc thêm : Mỹ công bố ảnh nghi phạm ám sát đồng minh của Tổng thống Donald Trump