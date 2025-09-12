Mỹ công bố ảnh nghi phạm ám sát đồng minh của Tổng thống Donald Trump

Ảnh nghi phạm vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk (Ảnh: ABC News).

Cục Điều tra Liên bang (FBI) công bố hình ảnh một nghi phạm trong vụ xả súng khiến Charlie Kirk, nhà sáng lập tổ chức thanh niên bảo thủ Turning Point USA, thiệt mạng tại Đại học Utah Valley hôm 10/9. Nghi phạm đến nay vẫn lẩn trốn.

“Chúng tôi kêu gọi công chúng giúp nhận diện người này trong vụ nổ súng chết người nhằm vào Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley”, văn phòng FBI ở thành phố Salt Lake cho biết trên X hôm 11/9 khi chia sẻ 2 bức ảnh của nghi phạm.

Bức ảnh được công bố cho thấy một nam giới trong độ tuổi sinh viên mặc trang phục đen, đội mũ bóng chày, đeo kính râm đi lại trong một cầu thang bộ.

Theo Sở An toàn Công cộng bang Utah, những hình ảnh này được trích từ camera an ninh trong khuôn viên ngay trước vụ nổ súng.

FBI cho biết đang treo thưởng lên tới 100.000 USD cho thông tin dẫn đến việc xác định danh tính và bắt giữ kẻ chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà hoạt động Kirk. Các nhà điều tra cho hay họ đang làm việc “suốt ngày đêm” để xác định tung tích người này.

FBI cũng xác nhận đã thu giữ được vũ khí được cho là sử dụng trong vụ ám sát. Theo đặc vụ FBI Robert Bohls, đó là một “khẩu súng trường nạp đạn bằng tay cỡ nòng .30-06 nhập khẩu, công suất cao” được tìm thấy trong một khu rừng gần hiện trường.

Theo nhiều nguồn tin thực thi pháp luật, khẩu súng là mẫu cũ, được quấn trong khăn, với vỏ đạn đã bắn vẫn còn trong nòng, và 3 viên đạn chưa sử dụng có khắc chữ mà một số quan chức mô tả là mang “nội dung liên quan đến người chuyển giới và chống phát xít”.

Hiện vẫn chưa rõ ý nghĩa cụ thể, và nhà chức trách đang xác minh xem liệu các ký hiệu này có nhằm đánh lạc hướng điều tra hay không.

Khoảnh khắc nghi phạm bỏ trốn sau ám sát đồng minh của Tổng thống Mỹ

Khẩu súng và số đạn đã được chuyển đến phòng thí nghiệm chính của FBI ở Quantico, Virginia, để tiến hành phân tích pháp y hiện đại nhất. Trọng tâm sẽ là tìm dấu vân tay tiềm ẩn và DNA. Sau khi phân tích, khẩu súng sẽ được tháo rời để truy xuất thông tin nhập khẩu chi tiết hơn.

Theo Ủy viên An toàn Công cộng bang Utah Beau Mason, nghi phạm đã đến khuôn viên trường vào lúc 11h52 sáng 10/9, đi qua các cầu thang lên mái một tòa nhà gần nơi diễn ra sự kiện diễn thuyết ngoài trời của Kirk, rồi từ đó nổ súng ám sát nhà hoạt động này.

Kirk trúng một phát đạn vào khoảng 12h20 trưa và được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Sau vụ nổ súng, nghi phạm di chuyển sang phía bên kia tòa nhà, nhảy xuống và bỏ chạy vào một khu dân cư. Các quan chức đang rà soát các khu dân cư lân cận, liên hệ với người dân có camera an ninh và nói chuyện với nhân chứng để tìm thêm manh mối.

Ngoài khẩu súng, các điều tra viên cũng đã thu được dấu giày, dấu lòng bàn tay và dấu cẳng tay để phân tích.

Giới chức nhấn mạnh đây là một vụ tấn công “có mục tiêu” và họ “đang tận dụng mọi đầu mối” để phá án.

“Chúng tôi sẽ không để yên cho những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi đang dồn toàn bộ nguồn lực cho vụ việc này và sẽ bắt được kẻ gây án”, ông Mason nói.

“Nhà chức trách đang truy tìm tất cả những nghi phạm tiềm năng liên quan đến vụ việc. Hiện nhiều đầu mối đang được điều tra, nhưng chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ”, Sở An toàn Công cộng Utah cho biết chiều 11/9.