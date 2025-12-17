Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc nam thanh niên cướp sợi dây chuyền ở tiệm vàng

Nam thanh niên đến tiệm kim hoàn hỏi mua vàng rồi cầm sợi dây chuyền bỏ chạy. Người này bị nhân viên tiệm vàng cùng một số người khác đuổi theo khống chế.
