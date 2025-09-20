Video
Khoảnh khắc Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy

Mỹ tiếp tục tấn công một tàu nghi chở ma túy ở vùng biển quốc tế, khiến 3 người trên tàu thiệt mạng.
