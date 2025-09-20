Khoảnh khắc Mỹ đánh chìm "tàu chở ma túy" theo lệnh Tổng thống

“Theo chỉ thị của tôi, Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh tấn công bằng vũ khí sát thương vào một tàu có liên hệ với một tổ chức khủng bố, đang tiến hành buôn bán ma túy trong khu vực chịu trách nhiệm của (Bộ Tư lệnh Nam Mỹ) SOUTHCOM”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 19/9.

"Tình báo xác nhận tàu buôn bán ma túy bất hợp pháp và đang di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy để đầu độc người Mỹ”, ông Trump cho biết thêm.

Theo Tổng thống Trump, cuộc tấn công đã hạ "3 tên khủng bố ma túy là nam giới" trên tàu, khi tàu đang ở vùng biển quốc tế. Ông cho biết không có quân nhân Mỹ nào bị thương trong cuộc tấn công này.

"Ngừng bán fentanyl, ma túy bất hợp pháp tại Mỹ, ngừng bạo lực và khủng bố chống lại người Mỹ", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump xác nhận cuộc tấn công diễn ra tại khu vực do Bộ Tư lệnh Nam Mỹ quản lý. Đây là cuộc tấn công mới nhất của Mỹ trong khu vực.

Ông Trump không nêu rõ con tàu khởi hành từ đâu hoặc cuộc tấn công diễn ra chính xác ở vị trí nào. Ông cũng đăng một video ghi lại cuộc tấn công.

Khoảnh khắc Mỹ đánh chìm tàu nghi chở ma túy (Nguồn: Donald Trump/TruthSocial)

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự ở phía nam Caribe. 5 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã được nhìn thấy hạ cánh tại Puerto Rico sau khi chính quyền Tổng thống Trump ra lệnh cho 10 máy bay chiến đấu tàng hình tham gia đợt tăng cường này.

Ngoài ra còn có ít nhất 7 chiến hạm của Mỹ trong khu vực, cùng với một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Ngày 15/9, Tổng thống Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tấn công một tàu nghi của băng đảng ma túy Venezuela đang trên đường đến Mỹ. Ông Trump cho hay 3 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công, đồng thời xác nhận vụ việc xảy ra ở vùng biển quốc tế.

Hôm 2/9, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã hạ 11 thành viên nghi của một băng nhóm ma túy Venezuela trong một chiến dịch trên vùng biển quốc tế. Theo ông Trump, Venezuela đang triển khai các biện pháp chưa đầy đủ để đối phó với nạn buôn bán ma túy.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 5/9, Tổng thống Trump cho hay Washington lo ngại về "hàng tỷ USD ma túy đang từ Venezuela" đổ vào Mỹ.

Truyền thông Mỹ cũng đăng tải bức thư do Tổng thống Trump gửi lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện, trong đó khẳng định Mỹ sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự ở vùng Caribe để chống lại các băng nhóm ma túy.