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Khoảnh khắc máy bay Đức bất ngờ sập càng đáp

Càng trước của máy bay Boeing 787 đã bị sập khi đỗ tại sân bay ở Đức.
Đọc thêm : Khoảnh khắc máy bay Đức bất ngờ sập càng đáp