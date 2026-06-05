Một số người đã bị thương khi càng trước của máy bay Boeing 787 bất ngờ bị sập tại sân bay Frankfurt, Đức.

Vụ việc xảy ra vào chiều 4/6 khi máy bay chở khách của hãng hàng không Lufthansa đang đỗ tại sân bay.

Càng trước của máy bay được sử dụng trong quá trình lăn bánh, cất cánh và hạ cánh.

Khoảnh khắc máy bay Đức bất ngờ sập càng đáp (Nguồn: RT)

Người phát ngôn của hãng hàng không cho biết “hành khách vẫn chưa lên máy bay” vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, các thành viên phi hành đoàn và nhân viên mặt đất đang ở trên máy bay vào thời điểm máy bay gặp sự cố.

“Một số nhân viên bị thương và đang được điều trị y tế”, hãng hàng không cho biết thêm.

Máy bay dự kiến ​​khởi hành đến Los Angeles với số hiệu chuyến bay LH450.

"Chúng tôi đang điều tra chi tiết vụ việc với các cơ quan chức năng có liên quan", hãng hàng không thông báo.