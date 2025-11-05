Video
Khoảnh khắc máy bay chở hàng bốc cháy ở Mỹ

Máy bay chở hàng đã phát nổ và bốc cháy dữ dội khi gặp sự cố ở Louisville, bang Kentucky của Mỹ.
Đọc thêm : Máy bay chở hàng rơi ở Mỹ, bốc cháy dữ dội