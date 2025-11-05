Sở Cảnh sát Đô thị Louisville (LMPD) tối 4/11 cho biết các sĩ quan và lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng gần Đường Fern Valley và Đường Grade, ngay phía nam sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali ở Kentucky.

"Đã báo cáo có người bị thương", sở cảnh sát cho biết thêm.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết máy bay khởi hành từ Louisville vào khoảng 15h15 giờ địa phương và đang trên đường đến sân bay quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu thì gặp nạn.

Máy bay chở hàng rơi ở Mỹ bốc cháy dữ dội (Nguồn: RT)

Đoạn video được chia sẻ trực tuyến cho thấy cột khói lớn bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay. Các quan chức mô tả đây là "hiện trường với lửa và mảnh vỡ", đồng thời kêu gọi người dân tránh xa khu vực máy bay rơi.

Theo thông báo khẩn cấp gửi đến cư dân, lệnh trú ẩn tại chỗ đã được ban hành cho tất cả các địa điểm gần sân bay. "Vui lòng tránh xa khu vực này cho đến khi có thông báo mới", thông báo nêu rõ.

Mặc dù các quan chức vẫn chưa xác nhận loại máy bay hoặc số người trên máy bay, CNN dẫn lời một nguồn tin cho biết, máy bay gặp nạn là máy bay chở hàng UPS MD-11.

Một số kênh truyền thông đưa tin đã có thiệt hại lớn sau vụ rơi máy bay.

Cháy lớn ở hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng tại Mỹ (Nguồn: RT)

Dịch vụ theo dõi hàng không Flightradar24 cho biết họ đang "theo dõi các báo cáo về vụ tai nạn ở Louisville có thể liên quan đến một chiếc UPS MD-11", đồng thời đang nỗ lực xác minh xem chuyến bay liên quan có phải là chuyến bay 5X2976 của hãng vận tải UPS, được vận hành bởi máy bay mang số hiệu đuôi N259UP hay không.

"Hiện tại, thông tin chi tiết vẫn chưa được xác nhận", Flightradar24 cho biết.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) thông báo đang điều tra vụ việc nhưng vẫn chưa công bố thông tin chi tiết chính thức.

Sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali là một trung tâm vận chuyển hàng hóa lớn, đóng vai trò là cơ sở hàng không chính cho trung tâm vận chuyển toàn cầu Worldport của hãng vận tải UPS. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ.