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Khoảnh khắc máy bay Canada bị nát đầu vì đâm vào xe cứu hỏa

Vụ tai nạn tại sân bay ở New York, Mỹ khiến 2 phi công thiệt mạng và 9 người khác bị thương.
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