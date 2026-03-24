Tiếp viên sống sót thần kỳ khi bị văng 100m khỏi máy bay Canada gặp nạn

Một tiếp viên hàng không trên máy bay của Air Canada va chạm với xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia (New York, Mỹ) hôm 22/3 đã sống sót sau khi bị văng ra khỏi máy bay hơn 100m trong tình trạng vẫn thắt dây an toàn vào ghế ngồi.

Chiếc máy bay phản lực CRJ-900, do Jazz Aviation vận hành, đã va chạm với một xe cứu hỏa khi hạ cánh, khiến cả cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng. Có 9 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có tiếp viên Solange Tremblay.

Khoảnh khắc máy bay Canada bị nát đầu vì đâm vào xe cứu hỏa (Video: Sun).

“Đó là một phép màu hoàn toàn. Vào thời điểm va chạm, ghế của bà bị văng ra khỏi máy bay hơn 100m. Họ tìm thấy bà và bà vẫn còn bị dây an toàn giữ chặt trên ghế. Bà như có thiên thần hộ mệnh. Mọi thứ có thể đã tệ hơn rất nhiều”, con gái bà, Sarah Lépine, nói với kênh TVA News của Quebec.

Lépine cho biết mẹ cô bị gãy nhiều xương và đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật chân bị gãy. Theo hồ sơ mạng xã hội, bà Tremblay bắt đầu làm việc cho Jazz cách đây 26 năm với vai trò tiếp viên hàng không.

Chuyên gia an toàn hàng không Jeff Guzzetti cũng gọi việc bà Tremblay sống sót là một phép màu khi “so với mức độ phá hủy ở phần mũi máy bay”. Phần đầu máy bay gần như bị nát vụn sau cú va chạm mạnh.

“Ghế của tiếp viên hàng không là loại ghế gập được gắn chặt vào vách, chính là bức vách mà buồng lái sử dụng”, ông Guzzetti, cựu điều tra viên tai nạn liên bang, cho biết.

“Đó là một chiếc ghế rất chắc chắn. Nó được thiết kế để chịu được tải trọng va chạm lớn hơn ghế hành khách, bởi vì cần đảm bảo tiếp viên có thể hỗ trợ hành khách thoát khỏi máy bay sau tai nạn", ông nói thêm.

Đoạn video ghi lại những khoảnh khắc trước khi máy bay Air Canada va chạm với xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia cho thấy diễn biến ngay trước tai nạn.

Jazz Aviation, thuộc sở hữu của Chorus Aviation, là một hãng hàng không khu vực độc lập, khai thác các chuyến bay cự ly ngắn cho Air Canada dưới thương hiệu Air Canada Express.

Air Canada, có trụ sở tại Montreal, chưa đưa ra tuyên bố chính thức về bà Tremblay, nhưng một số nhân viên đã xác nhận các chi tiết của vụ việc với Guardian.

TVA xác định một trong hai phi công là Antoine Forest, 30 tuổi, đến từ Coteau-du-Lac, một thành phố phía tây nam Montreal. Anh gia nhập Jazz Aviation vào năm 2022. Phi công còn lại là Mackenzie Gunther, theo các nguồn tin của Radio-Canada.

“Việc mất đi hai đồng nghiệp phi hành đoàn trên chuyến bay 8646 là một bi kịch sâu sắc”, ông Jason Ambrosi, Chủ tịch Hiệp hội Phi công Hàng không, tổ chức công đoàn phi công lớn nhất thế giới, cho biết.

Trong các bản ghi kiểm soát không lưu ngay trước vụ tai nạn, có thể nghe thấy nhân viên qua vô tuyến cấp phép cho một phương tiện băng qua một phần đường băng, sau đó cố gắng yêu cầu dừng lại.

“Hãy dừng lại, Xe tải 1. Dừng lại”, bản ghi cho thấy khi kiểm soát viên cố gắng ngăn máy bay đang đến hạ cánh. Sau vụ va chạm, các đoạn âm thanh do LiveATC công bố cho thấy các kiểm soát viên không lưu trao đổi về sự cố.

Một kiểm soát viên nói rằng cú va chạm “rất khó để chứng kiến”. Người khác đáp: “Ừ, tôi biết, tôi ở đây mà. Tôi đã cố liên lạc. Chúng tôi đang xử lý một tình huống khẩn cấp trước đó. Tôi đã mắc sai lầm".

“Không đâu, anh đã làm hết sức có thể rồi”, người kiểm soát viên kia đáp lại trong đoạn ghi âm.