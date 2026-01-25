Video
Khoảnh khắc máy bay bị rơi lốp ngay khi vừa hạ cánh

Chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không United Airlines khi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Orlando (bang Florida, Mỹ) đã gặp phải sự cố nghiêm trọng.
