Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc lửa bùng lên trong quán ăn làm 4 người tử vong ở TPHCM

ụ cháy xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM), khiến 4 người tử vong, một số người khác bị thương.
Đọc thêm : Vụ cháy quán ăn ở TPHCM: Nạn nhân kêu cứu nhưng không ai tiếp cận được