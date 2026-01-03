Video
Khoảnh khắc lửa bắt đầu bùng lên trần quán bar Thụy Sĩ

Lửa từ nến pháo sáng bén lên trần quán bar Thụy Sĩ được cho đã gây ra vụ hỏa hoạn làm 40 người thiệt mạng.
