Vì sao vụ cháy quán bar Thụy Sĩ gây thương vong lớn trong thời gian ngắn?

Lửa bốc lên trần quán bar gây hỏa hoạn (Ảnh: Sky News).

Vụ hỏa hoạn chết người ở một quán bar ở Thụy Sĩ vào đêm Giao thừa nhiều khả năng có thể cướp đi sinh mạng ngay cả của một lính cứu hỏa mặc đầy đủ đồ bảo hộ, chứ chưa nói đến hàng trăm người trẻ đang tự do vui chơi bên trong, theo USA Today.

Khoảng 1h30 sáng ngày 1/1 (giờ địa phương), một đám cháy bùng phát bên trong quán bar Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, Thụy Sĩ, khiến khoảng 40 người thiệt mạng và khoảng 115 người khác bị thương, theo thông báo của giới chức.

Tại buổi họp báo ngày 2/1, Béatrice Pilloud, Tổng công tố khu vực Valais, cho biết các cơ quan chức năng tin rằng nguyên nhân vụ cháy là do các nến pháo sáng gắn trên chai rượu sâm panh.

“Mọi dấu hiệu đều cho thấy đám cháy bắt nguồn từ các ngọn nến pháo sáng đang cháy được gắn trên chai sâm panh. Chúng đã tiến quá gần trần nhà. Từ đó, một đám cháy lan rất nhanh, cực kỳ nhanh và trên diện rộng đã xảy ra", bà Pilloud nói, theo Reuters.

Trong khi giới chức vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và xác định danh tính các nạn nhân, bà Pilloud cho biết đám cháy dường như đã lan rộng nhanh chóng thông qua hiện tượng được gọi là "bùng cháy toàn phần" (flashover).

Khoảnh khắc lửa bắt đầu bùng lên trần quán bar Thụy Sĩ (Video: CNA).

Theo Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Mỹ (NFPA), bùng cháy toàn phần là hiện tượng tất cả mọi thứ trong một căn phòng đồng thời bốc cháy một cách đột ngột. Theo đó, lửa có thể bùng lên trần nhà, sau đó lan rộng ra khắp nơi, khiến mọi thứ cháy theo phản ứng dây chuyền.

Trong một vụ bùng cháy toàn phần, nhiệt độ có thể tăng lên tới khoảng hơn 530°C chỉ trong vài giây, mức nhiệt mà ngay cả lính cứu hỏa mặc đầy đủ trang bị bảo hộ cũng khó có thể sống sót, theo NFPA.

Theo Cơ quan Cứu hỏa Mỹ, một đám cháy nhỏ có thể chuyển sang bùng cháy toàn phần chỉ trong 3-5 phút sau khi bắt đầu, khiến những người bên trong công trình hầu như không có thời gian để thoát thân.

Hai phụ nữ Pháp, được xác định là Emma và Albane, nói với kênh BFM TV của Pháp rằng họ đã chứng kiến ngọn lửa bùng phát ở khu vực tầng hầm của câu lạc bộ, sau khi một chai rượu có gắn nến được giơ lên quá gần trần gỗ.

“Ngọn lửa lan khắp trần nhà cực kỳ nhanh", một trong hai người kể lại. Họ cho biết đã kịp leo lên một cầu thang hẹp để lên tầng trệt và thoát ra ngoài, chỉ vài phút trước khi ngọn lửa lan tới khu vực này.

Theo NFPA, khi một đám cháy bùng phát trong một căn phòng không có thông gió, nhiệt lượng sẽ tỏa xuống phía dưới, cuối cùng bao trùm toàn bộ các vật liệu dễ cháy trên đường đi, gây ra hiện tượng bùng cháy toàn phần.

NFPA cho biết có những dấu hiệu cảnh báo cho thấy đám cháy sắp chuyển sang bùng cháy, bao gồm khói đen dày đặc cuộn chặt và khói tích tụ thấp xuống ngang tay nắm cửa. Lính cứu hỏa được huấn luyện để nhận biết những dấu hiệu này.

Các đoạn video bên trong quán Le Constellation dường như cho thấy các tấm ốp trần bằng gỗ đang bốc cháy, trong khi đám đông hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài.

Bà Pilloud cho biết các điều tra viên cũng sẽ kiểm tra liệu lớp xốp cách âm của trần nhà có phải là yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh bất thường hay không.