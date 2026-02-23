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Khoảnh khắc lò sản xuất phốt pho phát nổ như bom

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ lớn tại Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam. Sự việc khiến 1 người tử vong.
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