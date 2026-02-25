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Khoảnh khắc lính Mỹ đổ bộ, bắt giữ tàu chở dầu ở Ấn Độ Dương

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu Bertha ở Ấn Độ Dương, với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Washington.
Đọc thêm : Khoảnh khắc lính Mỹ đổ bộ, bắt giữ tàu chở dầu ở Ấn Độ Dương