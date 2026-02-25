Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/2 thông báo quân đội Mỹ đã bắt giữ tàu chở dầu di chuyển từ biển Caribe đến Ấn Độ Dương.

Tàu Bertha, mang cờ của Quần đảo Cook, đã bị chặn lại trong đêm tại khu vực chịu trách nhiệm quản lý của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tàu này đã cố gắng né tránh lực lượng Mỹ.

"Vùng biển quốc tế không phải là nơi ẩn náu cho các đối tượng bị trừng phạt. Bằng đường bộ, đường không hay đường biển, lực lượng của chúng tôi sẽ tìm ra và trừng phạt các đối tượng này", Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố trên mạng xã hội.

Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh “sẽ ngăn chặn các thế lực bất hợp pháp và các lực lượng ủy nhiệm tự do hoạt động trên biển”.

Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc tàu Bertha "hoạt động bất chấp lệnh cách ly đối với các tàu bị trừng phạt ở vùng biển Caribe do Tổng thống Donald Trump ban hành”.

Khoảnh khắc lính Mỹ đổ bộ, bắt giữ tàu chở dầu ở Ấn Độ Dương (Nguồn: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Hình ảnh từ video ghi lại vụ bắt giữ cho thấy lực lượng hải quân Mỹ đu dây từ trực thăng xuống tàu Bertha. Các trực thăng đã cất cánh từ một tàu có sàn đáp trực thăng lớn, dường như là một căn cứ tấn công viễn chinh của Hải quân Mỹ.

Các vụ chặn bắt trước đây thường có các Đội phản ứng an ninh hàng hải thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển làm đơn vị chủ lực trong việc bắt giữ tàu, với sự hỗ trợ từ các phương tiện của Hải quân Mỹ. Đây là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Bertha, từng hoạt động dưới tên Martha S, đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì có liên hệ với Công ty Quản lý Tàu Shanghai Legendary. Theo Bộ Tài chính Mỹ, tàu này được cho là một phần của hạm đội ngầm Iran. Veronica III, một tàu chở dầu khác bị Mỹ bắt giữ vào ngày 15/2, cũng bị cho là một phần của hạm đội ngầm Iran.

Trước đó, 2 tàu chở dầu cũng bị lực lượng Mỹ bắt giữ ở Ấn Độ Dương vào đầu tháng này.

Ngày 9/2, quân đội Mỹ đã truy đuổi một tàu chở dầu từ biển Caribe đến Ấn Độ Dương mà không xảy ra sự cố nào.

Ngày 14/2, một tàu chở dầu khác tiếp tục bị bắt giữ. Veronica III là tàu chở dầu thứ 9 mà Mỹ đã chặn bắt hoặc tịch thu có liên quan đến Venezuela kể từ ngày 10/12/2025.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu từ Venezuela kể từ tháng 12 năm ngoái. Chiến dịch ban đầu nhằm gây áp lực buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phải từ chức. Vào tháng 1, quân đội Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Maduro và vợ ông trong chiến dịch đột kích vào Venezuela, sau đó đưa họ về Mỹ để xét xử.