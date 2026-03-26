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Khoảnh khắc Lexus va chạm trước khi gây ra cú tông liên hoàn

Sau va chạm tại ngã tư, tài xế Lexus tiếp tục nhấn ga, rê xe ô tô phía trước rồi lao sang làn đối diện và tông liên hoàn.
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