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Khoảnh khắc khỉ con âu yếm, thể hiện tình cảm với mẹ

Dù bị mẹ nắm chặt chân để ngăn không cho quậy phá, khỉ con vẫn âu yếm mẹ mình một cách rất tình cảm.
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