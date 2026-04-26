Thế giới động vật: Báo săn vùng vẫy đau đớn khi bị báo hoa mai ngoạm chặt

Báo săn vùng vẫy đau đớn khi bị báo hoa mai tóm gọn

Báo săn (báo cheetah) là loài động vật săn mồi có tốc độ chạy nhanh nhất thế giới, nhưng chúng lại có sức mạnh thua kém các loài săn mồi to lớn khác như sư tử, báo hoa mai hay linh cẩu…

Đoạn video cho thấy một con báo hoa mai đã âm thầm tiếp cận và lao ra tấn công báo săn. Bị tấn công bất ngờ ở khoảng cách gần, báo săn đã không thể phát huy thế mạnh về tốc độ nên bị báo hoa mai ngoạm chặt.

Dù cố gắng vùng vẫy, báo săn vẫn không thể thoát khỏi hàm răng chắc khỏe của báo hoa mai, chấp nhận cái chết đầy đau đớn.

Nhện độc mất mạng vì bị cây bẫy ruồi tóm gọn

Cây bẫy ruồi Venus là một trong những loài thực vật ăn thịt, nổi tiếng nhờ cơ chế “bẫy kẹp”, cho phép loài cây này tóm gọn bất cứ con mồi nào lọt vào bẫy của chúng.

“Bẫy kẹp” của loài cây này là phần cuối của lá đã được biến đổi, gồm hai thùy lá nối với nhau, bên trong mỗi thùy có từ 3 đến 5 sợi lông cảm giác. Khi côn trùng hoặc nhện chạm vào các sợi lông cảm giác bên trong thùy lá, “bẫy kẹp” sẽ đóng lại để tóm gọn con mồi.

Nếu con mồi giãy giụa, “bẫy kẹp” sẽ siết lại chặt hơn, tiết ra enzyme tiêu hóa để tiêu diệt con mồi. Quá trình tiêu hóa con mồi thường kéo dài từ 3 đến 20 ngày, tùy thuộc vào kích cỡ con mồi.

Mỗi chiếc “bẫy kẹp” của cây chỉ bắt được khoảng 3, 4 con mồi trước khi khô đi và được thay thế bằng những chiếc “bẫy kẹp” mới.

Cây bẫy ruồi Venus thường sống trên đất chua, úng nước và nghèo dinh dưỡng, do vậy chúng có cơ chế ăn thịt côn trùng và nhện để bù đắp các chất dinh dưỡng bị thiếu hụt không thể lấy được từ đất. Đây được xem là sự tiến hóa để thích nghi với môi trường sống của loài thực vật này.

Đoạn video cho thấy một con nhện góa phụ đen, loài nhện sở hữu nọc độc nguy hiểm, đã trở thành con mồi khi vô tình lọt vào chiếc bẫy mà cây bẫy ruồi đang giăng sẵn.

Người đàn ông bị rắn hổ mang cắn vào tay

Một người đàn ông trong khi bắt những con rắn hổ mang để nhốt vào trong túi đựng đã bị con vật quay ngược đầu và cắn vào tay. Người này hốt hoảng vứt con rắn ra xa.

Đoạn video cho thấy việc sử dụng tay không để xử lý rắn độc mà không dùng đến các dụng cụ chuyên dụng có thể tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Rắn hổ mang là loài rắn độc thuộc họ rắn hổ, sở hữu nọc độc nguy hiểm chết người.

Trận chiến căng thẳng giữa hai con báo hoa mai trên ngọn cây cao

Hai con báo hoa mai đã có cuộc chạm trán căng thẳng trên ngọn cây cao, liên tục tung ra những cú tát nhằm vào nhau.

Nhiều khả năng, trong tình huống này, một con báo hoa mai đực đang tìm cách tiếp cận con cái, nhưng đã bị đáp lại bằng vũ lực.

Thót tim khoảnh khắc hổ nhảy lên khán đài trong rạp xiếc

Khán giả khi đến xem trình diễn xiếc thú tại một rạp xiếc ở thành phố Rostov trên sông Đông (Nga) đã có tình huống thót tim khi hàng rào bảo vệ bị sập và một con hổ đã nhảy lên khán đài, nơi có nhiều khán giả đang theo dõi buổi biểu diễn.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy con hổ di chuyển giữa các hàng ghế trên khán đài, trong khi nhiều khán giả la hét và bỏ chạy hoảng loạn. Các nhà huấn luyện thú đã kêu gọi khán giả bình tĩnh, tránh la hét để không làm con hổ bị kích động.

May mắn, con hổ sau đó đã được khống chế mà không tấn công bất cứ ai.

Nguyên nhân của sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cuộc chiến sống còn giữa ong đất và bọ ngựa

Bọ ngựa sau khi hạ gục ong đất đang thưởng thức con mồi một cách ngon lành, nhưng bọ ngựa lại không ngờ rằng bản thân nó lại đang trở thành bữa ăn cho một con ong đất khác.

Tuy nhiên, nhìn vào khung cảnh đang diễn ra, có thể cả bọ ngựa lẫn ong đất đều sớm bị kiến lửa tấn công và ăn thịt.

Voi mẹ tha xác con non đi lang thang

Voi là loài động vật có mối liên kết xã hội bền chặt giữa các thành viên trong đàn, đặc biệt giữa voi mẹ và con. Ngay cả khi một con voi non bị chết ngay sau khi sinh hoặc vì một lý do nào đó, mối liên kết giữa voi mẹ và con cũng rất khó bị phá vỡ.

Voi mẹ đôi khi sẽ tha xác con non của mình đi khắp nơi, như một cách để thể hiện sự tiếc nuối trước sự ra đi của con non, đồng thời bảo vệ xác con non khỏi bị các loài động vật khác ăn thịt.

Khoảnh khắc khỉ con âu yếm, thể hiện tình cảm với mẹ

Dù bị mẹ nắm chặt chân để ngăn không cho quậy phá, khỉ con vẫn âu yếm mẹ mình một cách rất tình cảm.

Sói cố gắng thể hiện sự thân thiện để xin thức ăn từ gấu

Sói đã liên tục vẫy đuôi và thực hiện những động tác để thể hiện sự thân thiện, với mục đích xin thức ăn từ gấu. Tuy nhiên, gấu đã không đáp lại thiện chí từ sói và cho thấy không muốn chia sẻ bữa ăn của mình.

Báo hoa mai thoát chết may mắn khi bị bầy sư tử bao vây

Đoạn video được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy một con báo hoa mai đang bị cả bầy sư tử bao vây.

Thay vì tìm cách chống cự, báo hoa mai lại nằm lăn ra đất và ngửa bụng lên trời. Đây là một tư thế rất dễ bị tổn thương của loài mèo, vì những phần nhạy cảm của cơ thể đều phơi bày ra, trong đó phần da bụng rất dễ bị kẻ thù tấn công và xé toạc. Điều này cho thấy con báo hoa mai đã thể hiện thái độ phục tùng hoàn toàn bầy sư tử xung quanh.

Bầy sư tử khi nhận thấy báo hoa mai không chống cự nên cũng không vội vàng kết liễu số phận con mồi.

Có thời điểm, báo hoa mai nhận thấy sự sơ hở của bầy sư tử nên dự định bật dậy để bỏ chạy, nhưng ngay khi nó nhận ra con sư tử đầu đàn quay sang nhìn mình, con báo đã giả vờ nằm lăn ra đất để đánh lạc hướng, tránh để sư tử biết âm mưu bỏ chạy của nó.

Tuy nhiên, cơ hội đã đến một lần nữa. Khi con báo nhận thấy những con sư tử trong đàn không chú ý đến mình, con vật đã đứng bật dậy và chạy hết tốc lực để thoát khỏi bầy sư tử.

Khi những con sư tử nhận ra con mồi đã chạy thoát, khoảng cách lúc này đã quá xa để chúng có thể đuổi kịp. Cuối cùng, báo hoa mai đã thoát khỏi tình thế hiểm nghèo nhờ vào sự tinh ranh và khả năng "đóng kịch" tài tình của mình.

Người đàn ông va phải cá mập khi đang lặn biển

Người đàn ông trong khi đang lặn biển và tạo dáng để chụp ảnh đã vô tình va phải một con cá mập bơi đến từ phía sau. Người này hốt hoảng bơi đi nơi khác sau tình huống va chạm.

Trên thực tế, đây chỉ là một con cá mập voi, một loài cá mập vô hại và thân thiện với con người.