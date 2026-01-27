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Khoảnh khắc khán giả hòa giọng "Như có Bác trong ngày đại thắng"

Khoảnh khắc nhạc sĩ Phạm Tuyên được trao giải “Tinh hoa cống hiến” ở tuổi 96 khiến cả khán phòng lắng đọng.
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