Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận giải ở tuổi U100, con gái hé lộ sức khỏe hiện tại

Tối 26/1, tại lễ trao giải Tinh hoa Việt, hạng mục Tinh hoa cống hiến đã được trao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên. Theo ban tổ chức, đây là hạng mục không có danh sách đề cử, mà là chiếc cúp cao quý nhất được trân trọng kính tặng nhạc sĩ Phạm Tuyên như một lời tri ân đối với sự tận hiến bền bỉ của ông cho nền văn hóa - nghệ thuật nước nhà.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên được tôn vinh tại lễ trao giải Tinh hoa Việt (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong năm 2025, ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên được vang lên rộng rãi trên nhiều sân khấu lớn, đặc biệt trong các hoạt động kỷ niệm A50 và A80, trở thành giai điệu gắn liền với niềm tự hào dân tộc.

Trong video tôn vinh tại lễ trao giải, ban tổ chức gọi nhạc sĩ Phạm Tuyên là "người chép sử bằng âm nhạc xuất sắc nhất". Âm nhạc của ông song hành cùng từng chặng đường của đất nước, phản ánh hơi thở thời đại và tinh thần cách mạng qua nhiều thế hệ.

Gia tài lớn nhất mà ông để lại là hơn 700 ca khúc, trong đó có khoảng 200 ca khúc thiếu nhi, đưa ông trở thành một trong những nhạc sĩ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong đời sống âm nhạc Việt Nam, được công chúng trìu mến gọi là "ông hoàng nhạc thiếu nhi".

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên thay bố nhận giải (Ảnh: Ban tổ chức).

Do vấn đề sức khỏe, nhạc sĩ Phạm Tuyên không thể có mặt tại buổi lễ. Nhà báo Phạm Hồng Tuyến, con gái út của ông, thay mặt gia đình lên nhận giải thưởng.

“Những ngày gần đây, sức khỏe của ông suy giảm, ông ít nói hơn trước. Ông chỉ chia sẻ ngắn gọn, bày tỏ niềm biết ơn khi ở tuổi này vẫn được đông đảo công chúng nhớ đến”, con gái chia sẻ.

Bà chia sẻ, nhạc sĩ Phạm Tuyên vừa đón sinh nhật tuổi 96 không lâu, nên giải thưởng này là món quà sinh nhật đặc biệt ý nghĩa dành cho người nghệ sĩ đã sống gần trọn một thế kỷ cùng âm nhạc dân tộc.

"Năm 2025 là một năm đáng nhớ với bố tôi khi ông nhận được rất nhiều tình cảm của nhân dân qua những ca khúc vang lên tại các đại lễ A50 và A80. Điều khiến ông hạnh phúc nhất là được thấy mọi người tự nguyện hát những bài ca ấy, từ sân khấu đến đường phố", bà Phạm Hồng Tuyến xúc động nói.

Khoảnh khắc khán giả hòa giọng "Như có Bác trong ngày đại thắng" (Video: Quỳnh Tâm).

Sau khoảnh khắc nhận giải, khán phòng tiếp tục lắng đọng khi những giai điệu quen thuộc gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Phạm Tuyên vang lên.

Các nghệ sĩ có mặt tại buổi lễ như Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy đã bắt nhịp, cùng khán giả hòa giọng những ca khúc đi cùng năm tháng như Chiếc đèn ông sao, Chú voi con ở Bản Đôn, Cô và mẹ…

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng được cất lên. Toàn bộ khán phòng cùng hòa giọng trong niềm tự hào, tạo nên khoảnh khắc ý nghĩa tại đêm trao giải.

Giữa tháng 1 vừa qua, nhạc sĩ Phạm Tuyên đón sinh nhật lần thứ 96 tại Hà Nội. Trong ngày đặc biệt, nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả đã đến chúc mừng ông. Trước tình cảm nồng hậu của mọi người, nhạc sĩ nhiều lần xúc động rơi nước mắt.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên tại nhà riêng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhạc sĩ Phạm Tuyên hiện sống tại căn phòng tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội), nơi ông gắn bó hơn 30 năm qua. Dù tuổi cao, ông vẫn giữ được sự minh mẫn. Việc đi lại cần có người dìu đỡ, nhưng nhạc sĩ vẫn duy trì thói quen theo dõi thời sự mỗi ngày để cập nhật thông tin. Với ông, sách báo luôn là nguồn dưỡng chất không thể thiếu cho đời sống tinh thần.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Phạm Hồng Tuyến cho biết, ở tuổi gần 100, sức khỏe của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã suy giảm đáng kể. Thị lực kém hơn, đôi lúc ông lẫn lộn giữa hiện tại và những miền ký ức xa xôi.

Gần đây, đôi chân ông cũng yếu dần, mỗi lần đứng dậy hay di chuyển đều cần người hỗ trợ. Tuy vậy, vượt lên những giới hạn của tuổi tác, tình yêu âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn luôn vẹn nguyên.