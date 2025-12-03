Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc hố sâu “nuốt chửng” nhiều ô tô ở Đà Nẵng

Trong lúc trời mưa, mặt đường bên cạnh dự án cao ốc đang thi công tại Đà Nẵng bất ngờ sụt lún, tạo thành một hố sâu, kéo theo nhiều ô tô rơi xuống hố.
