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Khoảnh khắc hải quân Iran áp sát tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz

Iran đăng video ghi lại khoảnh khắc hải quân nước này cảnh báo tàu khu trục Mỹ ở eo biển Hormuz.
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