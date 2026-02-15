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Khoảnh khắc đu quay bị sập tại Ấn Độ

Video do nhân chứng ghi lại tại một hội chợ ở thành phố Farridabad (Ấn Độ), cho thấy khoảnh khắc đu quay bất ngờ bị đổ sập, khi bên trên đang có rất đông người chơi.
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