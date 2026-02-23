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Khoảnh khắc dù lượn rơi xuống trúng ô tô người đi đường

Trên đường từ Tuyên Quang về Hà Nội, anh Hồng Hải chứng kiến toàn bộ sự việc dù lượn rơi xuống ô tô.
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