Khoảnh khắc chứng kiến dù lượn rơi trúng ô tô ở Tuyên Quang

Như Dân trí đã thông tin, sáng 21/2, tại khu vực xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ va chạm giữa dù lượn với ô tô.

Theo đó, trong quá trình bay tập luyện, anh L.V.L. (SN 1991), thuộc Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang, đã điều khiển dù lượn gắn động cơ bay ở độ cao khoảng 20m so với mặt đất thì động cơ bị hụt ga, mắc vào đường dây cáp viễn thông và va chạm với ô tô BKS 30F-595.xx trên quốc lộ 2C.

Chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc, anh Hồng Hải (sống ở Hà Nội), cho biết thời điểm đó cả gia đình đang di chuyển từ khu vực Hà Giang (cũ) về Hà Nội, sau chuyến du xuân kéo dài 3 ngày 2 đêm.

"Sự việc diễn ra rất nhanh. Do ô tô kín, khoảng cách xa nên tôi không nghe bất cứ âm thanh nào khi dù rơi xuống", anh nói với phóng viên Dân trí.

Chiếc dù rơi xuống trúng ô tô khiến kính lãi vỡ tan (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Hải, đi đến đoạn quốc lộ 2C thuộc địa bàn thôn Nà Vin, xã Quản Bạ, nhiều lái xe dừng lại để ngắm cảnh và chụp ảnh bên đường.

Do lượng phương tiện đông, anh phải di chuyển với tốc độ chậm. Qua kính lái, anh quan sát 2 người bay dù lượn ở độ cao khoảng 20m.

Trong tích tắc, một người điều khiển dù lượn bất ngờ hạ độ cao, dường như không phát hiện dây cáp viễn thông bên dưới. Khi lướt qua, loạt dây nối giữa phần dù và động cơ vướng vào cáp viễn thông khiến toàn bộ thiết bị rơi xuống ô tô màu đen mang BKS 30F-595.xx.

Khoảnh khắc dù lượn rơi xuống trúng ô tô (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Phát hiện sự việc, anh mở cửa xe, cùng mọi người chạy lại hiện trường. Thời điểm đó, chủ nhân ô tô BKS 30F-595.xx không có trong xe. Toàn bộ kính lái vỡ tan tành.

"Lúc mọi người chạy lại, người điều khiển dù bị rách ở tay, đang cố gỡ dù ra khỏi ô tô. Người này cho rằng, sự việc không có vấn đề gì, chấp nhận đền bù thiệt hại cho chủ xe", anh Hải cho biết.

Nam tài xế cho rằng, mỗi người có một niềm đam mê nhưng cần có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Người chơi dù lượn nên chọn khu đất rộng rãi, tránh xa đường giao thông.

"Trong sự việc này, nếu ô tô đang di chuyển, người và dù lượn rơi xuống gây va chạm, dễ dẫn đến chấn thương nặng", anh bày tỏ.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Công an xã Quản Bạ và các đơn vị có liên quan làm rõ vụ việc.

"Hoạt động bay nêu trên là hoạt động bay tập luyện, chưa tổ chức khai thác hoạt động kinh doanh du lịch. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ", vị đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bay dù lượn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động; góp phần tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.