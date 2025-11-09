Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đoàn tàu bị trật bánh tại Indonesia

Một hành khách có mặt trên đoàn tàu đi từ quận Gambir đến huyện Kroya (Indonesia) đã ghi lại được khoảnh khắc đoàn tàu bất ngờ bị trật bánh khi đang di chuyển với tốc độ cao.
