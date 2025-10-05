Video
Khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ sập, suýt đè trúng nhóm người đi bộ

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại trên đèo Khau Phạ, Lào Cai, cho thấy nhóm người đang phải đi bộ để trèo qua đoạn đường bị sạt lở do ảnh hưởng bởi mưa bão.
