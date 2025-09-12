Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ sập, chôn vùi người đàn ông suốt 20 phút

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi bất ngờ bị đất và bê tông đường đổ sập, đè trúng người khi đang kiểm tra hệ thông thoát nước ở Chiang Mai (Thái Lan).
