Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h36 ngày 10/9 tại huyện Mae Rim, tỉnh Chiang Mai (Thái Lan).

Theo các nhân chứng, một nam công nhân 50 tuổi đang kiểm tra hệ thống thoát nước nhằm ngăn chặn tình trạng ngập lụt trong khu dân cư, bất ngờ bị đất và bê tông ở phía trên đổ sụp xuống.

Nạn nhân bị vùi lấp trong đống đất cát. Ngay lập tức, những người có mặt vội báo tin cho đội cứu hộ. Các nhân viên có mặt tại hiện trường kịp thời, vội vàng đào bới tìm kiếm nạn nhân.

Khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ sập, chôn vùi người đàn ông suốt 20 phút (Nguồn video: Chiang Mai News).

Người điều khiển máy xúc cố gắng đào đất, nhấc tấm bê tông đè xuống phần đầu và cánh tay của nạn nhân. Sau hơn 20 phút, nhóm cứu hộ mới đưa được người bị thương ra ngoài.

Nạn nhân được giải cứu trong tình trạng bất tỉnh. Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, đưa nam công nhân tới bệnh viện Nakhon Ping của địa phương.

Khoảnh khắc người đàn ông xuống kiểm tra hệ thống thoát nước, bất ngờ bị đất đá phía trên đổ sập xuống, chôn vùi (Ảnh cắt từ clip).

Ở thời điểm hiện tại, nạn nhân vẫn được điều trị tích cực trong phòng hồi sức cấp cứu. Đoạn video ghi lại cảnh tượng tại hiện trường được đăng tải, khiến dư luận Thái Lan bàng hoàng.

Chính quyền địa phương khẳng định đang tiếp tục kiểm tra, rà soát và siết chặt an toàn tại các công trình công cộng, tránh sự cố tương tự xảy ra.