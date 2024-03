Chưa đầy 2 giờ bao vây, phong tỏa và bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tiền Giang đã khống chế được đối tượng ngáo đá cầm dao uy hiếp 2 trẻ mầm non đồng thời đảm bảo an toàn con tin.