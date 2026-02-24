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Khoảnh khắc cô gái được CSGT Đồng Tháp chỉ đường hút "triệu view"

Đoạn clip dài 44 giây ghi cảnh cô gái lái ô tô đi hướng cầu Vàm Cống đến đoạn gần vào quốc lộ 30 (Đồng Tháp) thì được CSGT hướng dẫn lối đi khác để tránh kẹt xe.
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