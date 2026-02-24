Clip CSGT chỉ đường "dễ thương" hút triệu view

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Tháp tận tình hướng dẫn đường đi cho người dân bằng giọng điệu thân thiện, "rặt" miền Tây đã nhanh chóng "gây sốt" trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem và hàng trăm bình luận tích cực.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip được mẹ của chị Lê Mộc Oanh (SN 1994, ngụ phường Cao Lãnh, Đồng Tháp) quay vào mùng 4 Tết (ngày 20/2), khi chị Oanh đang di chuyển từ cầu Vàm Cống lên cầu Cao Lãnh.

Tại đoạn Lấp Vò, có lối rẽ xuống Quốc lộ 80, chị Oanh đã gặp được chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông.

Clip chị Oanh đăng trên TikTok đạt 1,6 triệu lượt xem (Ảnh cắt từ clip).

Chị Oanh cho biết, đoạn đường chị đang đi thẳng sẽ vào Quốc lộ 30, là tuyến đường gần hơn để về Cao Lãnh. Tuy nhiên, do phía trước xảy ra ùn tắc cục bộ, lực lượng chức năng đã điều tiết các phương tiện đi hướng khác để đảm bảo thông thoáng.

Với sự thân thiện, chiến sĩ CSGT đã hướng dẫn chị Oanh: "Xuống quốc lộ 80 đi á cưng, xuống quốc lộ 80 rồi em vòng lại nghe, kẹt xe ở phía trước rồi".

Vì là người địa phương và nắm rõ đường đi, sau khi được giải thích, xe của chị Oanh đã được tiếp tục đi thẳng.

Chị Oanh chia sẻ: "Ban đầu vì cảnh đẹp nên mẹ tôi có quay clip lại con đường và vô tình quay được cảnh anh CSGT hướng dẫn các phương tiện trong đó có xe của tôi.

Vì thấy khoảnh khắc này rất dễ thương cũng như muốn lan toả hình ảnh đẹp của lực lượng công an Đồng Tháp thân thiện, gần gũi nên tôi đã đăng lên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, clip đã đạt mốc 1,6 triệu lượt xem cùng hàng trăm lượt bình luận tích cực, khen ngợi hình ảnh công an làm nhiệm vụ".

Clip cô gái được CSGT Đồng Tháp chỉ đường hút "triệu view" (Clip: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết ông đã nắm được thông tin về đoạn clip. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an, đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, nhằm phục vụ và hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi nhất.

Thượng tá Vũ cho biết thêm, thực hiện phương án phòng chống ùn tắc của Cục CSGT, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh lân cận và Cục CSGT để thường xuyên thông báo tình hình giao thông, điều tiết phương tiện đi các hướng khác khi có ùn tắc.

"Việc điều tiết, phân luồng diễn ra suôn sẻ trong các ngày Tết, người dân vui vẻ khi được hướng dẫn, giải thích và chấp hành theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng. So với mọi năm, Tết năm nay lưu lượng phương tiện nhiều hơn, các tuyến đường đều quá tải nhưng với sự chỉ đạo của Cục CSGT và phối hợp công an các tỉnh nên các tuyến đường không đến nỗi quá ùn tắc, chỉ đi chậm", ông Vũ khẳng định.