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Khoảnh khắc Chi Pu thân mật bên nữ ca sĩ Trung Quốc gây chú ý

Clip ghi lại màn gặp gỡ của Chi Pu và Ella hút 1,2 triệu lượt xem cùng hàng ngàn bình luận.
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