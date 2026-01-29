Khoảnh khắc Chi Pu hôn nữ ca sĩ Trung Quốc hút triệu lượt xem

Mới đây, Chi Pu đăng tải clip ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ khi có mặt tại đêm nhạc của ca sĩ Ella diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Chi Pu bày tỏ niềm vui khi gặp lại Ella - một trong những người bạn thân thiết khi cô tham gia Đạp gió năm 2023. Nữ ca sĩ hào hứng theo dõi đêm nhạc, thoải mái hát hò, nhảy nhót, tương tác cùng một số đồng nghiệp Hoa ngữ như Trương Gia Nghê, Triệu Lệ Na.

Chi Pu chia sẻ clip tái ngộ ca sĩ Ella tại Trung Quốc (Video: @chipupu).

Trên sân khấu, Ella gửi lời cảm ơn những người bạn đã có mặt ủng hộ cô, trong đó màn gọi tên Chi Pu khiến khán giả thích thú. Kết thúc đêm nhạc, Chi Pu cùng các nghệ sĩ Trung Quốc gặp Ella ở khu vực hậu trường.

Cô mang theo quà tặng, hỏi thăm Ella bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Hai ca sĩ xúc động, ôm nhau trong khoảnh khắc tái ngộ. Chi Pu nói vui trình độ tiếng Trung Quốc của cô ngày càng thành thạo, trong khi đó Ella nhận xét Chi Pu hiện tại gầy hơn trước.

Chi Pu nói thêm bằng tiếng Anh: "Trong hộp quà có bức thư em viết, chị nhớ đọc nhé". Ella xúc động trước sự ngọt ngào của ca sĩ Việt Nam và đáp: "Chi Pu là "con gái" tôi, em ấy yêu mến tôi rất nhiều. Mỗi lần trò chuyện với em ấy, tôi phải dốc hết vốn tiếng Anh ra sử dụng".

Khoảnh khắc Ella hôn môi Chi Pu gây chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, clip còn ghi lại khoảnh khắc hai nghệ sĩ có cử chỉ chạm môi ngắn. Hành động bất ngờ của Ella khiến Chi Pu tỏ ra ngạc nhiên sau đó bật cười.

Đoạn clip thu hút 1,2 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ, đồng thời kỳ vọng Chi Pu và Ella sẽ có cơ hội hợp tác trong các dự án âm nhạc trong thời gian tới.

Chi Pu và Ella duy trì mối quan hệ thân thiết sau chương trình "Đạp gió 2023" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2023, khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Đạp gió tại Trung Quốc, Chi Pu và Ella có cơ hội làm việc chung trong nhiều tiết mục, từ đó trở nên thân thiết ở đời thường.

Ella từng nhiều lần công khai bày tỏ sự yêu mến dành cho Chi Pu, thể hiện sự chu đáo, quan tâm đối với giọng ca Anh ơi ở lại. Nữ ca sĩ Trung Quốc cũng đánh giá cao tinh thần cầu tiến, chuyên nghiệp, sự nỗ lực của Chi Pu khi hoạt động tại quốc tế.

"Chi Pu nói em ấy là fan của tôi, thật bất ngờ. Em ấy là cô gái xinh đẹp và có thực lực đến từ Việt Nam. Mọi người đã xem sân khấu mở màn của Chi Pu chưa? Màn biến hình của em ấy rất tuyệt, đẹp như đoá hồng đỏ", Ella từng đăng ảnh Chi Pu và chia sẻ về một màn trình diễn của ca sĩ tại Đạp gió.

Sau khi chương trình kết thúc, Chi Pu vẫn duy trì liên lạc với các đồng nghiệp Trung Quốc, trong đó có Ella.

Quá trình tham gia Đạp gió cũng là bệ đỡ giúp tên tuổi Chi Pu vụt sáng tại Trung Quốc. Hai năm qua, cô xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình xứ Trung, được đông đảo người hâm mộ Trung Quốc yêu thích và ủng hộ.