video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc cây xanh bật gốc đổ ra đường tại Hà Nội

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc một cây to đã bị bật gốc đổ ra đoạn đường có đông phương tiện đang qua lại.
