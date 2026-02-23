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Khoảnh khắc cảnh sát Thái cải trang đội múa lân để bắt trộm

Cảnh sát Thái Lan cải trang thành đội múa lân tại hội chợ Tết Nguyên đán để tiếp cận và bắt giữ nghi phạm trộm đột nhập nhiều lần từng liên tục thoát khỏi vòng vây.
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