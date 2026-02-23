Cảnh sát Thái Lan cải trang múa lân bắt tên trộm đột nhập hàng loạt

Theo hãng tin AP, khi gặp khó khăn trong việc truy bắt một tên trộm đột nhập hàng loạt, lực lượng chức năng đã quyết định cải trang trong trang phục lân truyền thống nhằm tiếp cận nghi phạm mà không bị phát hiện.

Đoạn video do Sở cảnh sát Bangkok công bố cho thấy các sĩ quan ẩn dưới trang phục múa lân màu đỏ - vàng vừa biểu diễn vừa tiến về phía người đàn ông tại hội chợ Tết Nguyên đán ở một ngôi chùa thuộc tỉnh Nonthaburi, khu vực giáp Bangkok (Thái Lan) vào ngày 18/2.

Khoảnh khắc cảnh sát Thái cải trang đội múa lân để bắt trộm (Video: Sky News).

Chỉ ít phút sau, sĩ quan cầm phần đầu lân bằng giấy bồi bất ngờ lao tới, nhanh chóng khống chế nghi phạm và ghì xuống đất.

Cảnh sát cho biết nghi phạm là người đàn ông 33 tuổi, bị cáo buộc đã 3 lần đột nhập vào nhà một chỉ huy cảnh sát địa phương tại Bangkok hồi đầu tháng, lấy đi tài sản trị giá khoảng 2 triệu baht (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Theo thông cáo, lực lượng chức năng nhiều lần tìm cách bắt giữ nhưng người này nhanh chóng phát hiện và bỏ trốn.

Sau đó, cảnh sát lần theo các bùa hộ mệnh bị đánh cắp mà nghi phạm đem bán, qua đó xác định hắn thường xuyên tới các ngôi chùa ở Nonthaburi.

Trang Sky News cho hay, sau khi bị bắt người này thừa nhận thực hiện các vụ đột nhập để lấy tiền mua ma túy và đánh bạc.

Lực lượng chức năng cũng cho biết nghi phạm trước đó từng bị kết án liên quan đến ma túy và tội trộm đột nhập.

Múa lân vốn là hoạt động quen thuộc trong dịp Tết Nguyên đán và chính tập tục này đã tạo điều kiện để cảnh sát cải trang, triển khai chiến dịch bắt giữ mà không gây chú ý.