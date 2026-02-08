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Khoảnh khắc cần thủ Đà Nẵng câu được cá thu nặng hơn 60kg

Một nam cần thủ trong khi đi câu tại ghềnh đá ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) đã câu được một con cá thu ngàng, với cân nặng lên đến 63kg và dài 1,7m.
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