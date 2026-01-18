Video
video cùng chuyên mục

Khoảnh khắc cần cẩu xây đường cao tốc bị đổ sập, đè trúng các phương tiện

Sáng 15/1, cần cẩu xây dựng đường cao tốc trên cao ở tỉnh Samut Sakhon (Thái Lan) đã bất ngờ đổ sập xuống tuyến đường phía dưới.
