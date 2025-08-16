Video
Khoảnh khắc Boeing chạm cánh tóe lửa sau 3 lần hạ cánh bất thành giữa bão

(Dân trí) - Một chiếc máy bay rung lắc, cánh phải nghiêng quẹt xuống đường băng ở Đài Loan (Trung Quốc) giữa bão lớn, khiến động cơ số 4 bị hư hỏng.
