Khoảnh khắc Binz lúng túng vì BB Trần xuất hiện trên sân khấu

Binz bất ngờ quên lời khi BB Trần xuất hiện với váy hồng, áo khoác lông trắng và tóc vàng, tạo khoảnh khắc hài hước, thu hút sự quan tâm của khán giả.
