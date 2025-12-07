Binz quên lời rap, đứng hình vì màn giả gái bất ngờ của BB Trần

Tối 5/12, dàn nghệ sĩ của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai hội tụ trong đêm nhạc dành cho người hâm mộ tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM). Các nghệ sĩ tham gia gồm Tiến Đạt, Tiến Luật, Hà Lê, Quốc Thiên, Binz, Rhymastic, Duy Khánh, Kiên Ứng và HuyR...

Đêm nhạc không chỉ mang đến những ca khúc sôi động, được khán giả yêu thích mà còn tạo không khí ấm áp, rộn tiếng cười vì màn giao lưu vừa hài hước vừa gần gũi.

Màn xuất hiện của BB Trần với váy hồng, áo khoác lông trắng khiến Binz bất ngờ và lúng túng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của đêm nhạc thuộc về màn trình diễn solo ca khúc Bigcityboi của Binz. Nam rapper vốn dạn dày kinh nghiệm sân khấu, bất ngờ đứng hình và... quên lời khi phát hiện nữ dancer vừa xuất hiện là BB Trần.

BB Trần bước ra sân khấu với tạo hình nổi bật: váy hồng xếp ly ngắn, áo khoác lông trắng sang trọng, mái tóc vàng rực rỡ cùng lớp trang điểm tinh tế. Không chỉ xuất hiện đơn thuần, BB Trần liên tục thực hiện những động tác vũ đạo uyển chuyển, tiếp cận Binz ở cự ly gần và tương tác đầy bất ngờ, khiến rapper chuyên nghiệp hoàn toàn bị cuốn theo.

Khoảnh khắc này khiến Binz, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phải tạm ngừng, buông mic và cười trừ đầy bất lực. Trên sân khấu, anh thẳng thắn thú nhận với khán giả: “Em quên lời rồi! Mất tập trung quá!”. Lời thú nhận chân thật và hài hước này lập tức khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng cười, trở thành khoảnh khắc khó quên của đêm diễn.

Khoảnh khắc Binz lúng túng vì BB Trần xuất hiện trên sân khấu (Video: TikTok @annie7012__).

Chỉ trong vài phút, đoạn clip Binz quên lời đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. BB Trần cũng để lại bình luận nửa đùa nửa thật dưới video: “Trời ơi, em không ngờ tới khúc này, Binz ơi, lỗi em”, khiến câu chuyện thêm phần hài hước trong mắt khán giả.

Nhiều người hâm mộ không giấu được sự thích thú. Một số khán giả bình luận: “Binz cũng phải chịu thua trước BB Trần rồi”, “Màn kết hợp này thật không thể ngờ, vừa đáng yêu vừa hài hước”, “BB Trần bước ra như siêu mẫu”…

Một số ý kiến khác khen ngợi sự chuyên nghiệp của Binz khi nhanh chóng lấy lại phong thái và phối hợp ăn ý với BB Trần. Những phản hồi này nhanh chóng lan tỏa, biến khoảnh khắc trên sân khấu thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Dù có phần bối rối, Binz nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục phần biểu diễn cùng BB Trần, giữ phong thái chuyên nghiệp trên sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việc Binz bất ngờ trước màn xuất hiện của BB Trần là điều dễ hiểu. Trong làng giải trí Việt, BB Trần nổi tiếng là “bậc thầy biến hình”. Anh không chỉ đơn thuần đội tóc giả hay mặc váy để tạo hiệu ứng, mà luôn đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục thiết kế riêng, lối trang điểm cầu kỳ đến thần thái chuẩn xác từng chi tiết. Nhờ vậy, mỗi lần xuất hiện của BB Trần đều thu hút ánh nhìn, tạo hiệu ứng mạnh mẽ.

Với kinh nghiệm lâu năm trong làng giải trí, BB Trần (SN 1990) tên thật Trần Phan Quốc Bảo, từng được biết đến với vai trò trưởng nhóm hài BB&BG. Năm 2017, sau khi rời nhóm và hoạt động độc lập, anh tiếp tục khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Sau 15 năm làm nghề, BB Trần đã ghi dấu ấn nhờ sự đa năng, từ diễn kịch, đóng phim điện ảnh đến tham gia các chương trình thực tế. Đặc biệt, năm 2024, anh gây chú ý khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

BB Trần vốn nổi tiếng với những bộ trang phục cá tính và những màn trình diễn ấn tượng trong “Anh trai vượt ngàn chông gai” (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo dõi hành trình của BB Trần trong Anh trai vượt ngàn chông gai, khán giả dễ nhận thấy anh luôn tiên phong mang đến những màn biểu diễn độc đáo, vừa mãn nhãn vừa sáng tạo.

Màn kết hợp ngẫu hứng cùng BB Trần và khoảnh khắc Binz quên lời không chỉ mang lại tiếng cười cho khán giả, mà còn minh chứng cho sức hút đặc biệt của những nghệ sĩ biết làm mới bản thân.

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan (SN 1988) quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ năm 2018.

Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên trong chương trình Rap Việt.