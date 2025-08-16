Video
Khoảnh khắc 2 Tổng thống Nga-Mỹ ngắm tiêm kích bay qua ở Alaska (Video: RT)

Sau khi bắt tay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng nhìn lên trời khi dàn máy bay Mỹ gồm B-2 và F-35 bay qua.
