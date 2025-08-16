Điện Kremlin ngày 16/8 đã chia sẻ đoạn video cho thấy các tiêm kích Mỹ hộ tống máy bay của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi máy bay này qua eo biển Bering sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Video cho thấy các tiêm kích hộ tống, giữ khoảng cách an toàn với chuyên cơ của Tổng thống Nga, trong khi bên dưới là hình ảnh của các dãy núi phủ tuyết trắng.

Các chiến đấu cơ này dường như cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Elmendorf- Richardson, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Khoảnh khắc tiêm kích Mỹ hộ tống chuyên cơ của ông Putin (Video: Điện Kremlin).

Trước đó, khi ông Putin đặt chân đến Alaska, phi đội gồm máy bay ném bom tàng hình B-2 cùng tiêm kích F-35 của Mỹ cũng có màn trình diễn hiếm hoi ngay phía trên.

Theo Fox News, màn xuất hiện này vừa mang tính biểu tượng, vừa là sự phô bày sức mạnh quân sự toàn cầu của Mỹ trước thềm cuộc họp giữa 2 nhà lãnh đạo bàn về an ninh quốc tế và cuộc xung đột Ukraine.

Khoảnh khắc 2 Tổng thống Nga - Mỹ ngắm tiêm kích bay qua ở Alaska (Video: RT)

Ông Trump đã đón tiếp nhà lãnh đạo Nga trên thảm đỏ và sau đó cùng lên siêu xe “Quái thú” của Tổng thống Mỹ để đến địa điểm họp.

Mặc dù chưa đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn hay chấm dứt hoàn toàn xung đột Ukraine, nhưng 2 nhà lãnh đạo khẳng định cuộc hội đàm hiệu quả và có tiến triển.